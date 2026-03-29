野球評論家の張本勲氏（85＝スポニチ本紙評論家）と阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が29日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。「ロボット審判」について語った。今季からメジャーリーグでは自動ボール・ストライク判定システム（ABS、通称ロボット審判）が導入された。張本氏は「嫌だね」と率直な意見を口にし、「多少、間違いはあるでしょうけど、ああいうロボット関係は嫌ですね」と話した。岡田