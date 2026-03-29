離婚することになり、ペアローンを組んでいた住宅ローンを夫に一本化したいが、クレジットのカードの督促の影響が気がかりーー。こんな悩みが弁護士ドットコムに寄せられました。相談からは、クレジットカードの督促状が届いたのが、夫なのか、妻（相談者）なのかは明らかではありません。この記事では、督促状が夫、あるいは妻に届いた、それぞれのケースで借り換えへの影響を検討します。●ペアローンを夫に一本化するための方法