スコアレスで迎えた84分、日本代表は複数人が連動する鮮やかなパスワークから、最後は伊東純也がゴールネットを揺らした。“分岐点”となったのは、三笘薫の判断だろう。後半開始からピッチに立った三笘は、左シャドーとしてプレー。ゴールシーンでは左ウイングバックの中村敬斗と一時的にポジションが入れ替わっており、中村のパスをタッチライン際で受けた。自らドリブルで仕掛けるのか、それとも周りの選手を生かすのか。三