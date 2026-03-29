現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、１−０の勝利を収めた。立ち上がりから果敢なフォアチェックでペースを掴み、後半に入っても常に積極性を維持。実に10人の交代を施して打開を試みると、ついに84分に均衡を破った。左サイドを突破した鈴木淳之介の折り返しを塩貝健人が落とし、走り込んだ伊東純也が蹴り込んで決勝点。森保ジャパンが５万大観衆の“聖地”で