「韓国代表とは大違いだ！」スコットランドに快勝を収めた森保Ｊの“安定感”に韓国メディアから羨望の声！「かつてないほどの勝負強さ」
現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、１−０の勝利を収めた。立ち上がりから果敢なフォアチェックでペースを掴み、後半に入っても常に積極性を維持。実に10人の交代を施して打開を試みると、ついに84分に均衡を破った。左サイドを突破した鈴木淳之介の折り返しを塩貝健人が落とし、走り込んだ伊東純也が蹴り込んで決勝点。森保ジャパンが５万大観衆の“聖地”で勝ち切った。
一方、同じく欧州遠征中の韓国代表はコートジボワール代表との親善試合に臨んだ。ソン・フンミンやイ・ガンインなど数名の主軸がスタメンを外れたとはいえ、まさかの０−４惨敗を喫した。これを受けて韓国メディア『FourFourTwo』は「日本も韓国も同じ３バックで戦い、大胆なローテーションでテストを繰り返した。だが結果は好対照。日本の安定感は韓国とは大違いだ」と嘆いた。
さらに同メディアは「日本はかつてないほどの強さを誇っている。森保一体制下で長年に渡って組織力を磨き、2022年カタールワールドカップ以降、39試合でわずか５敗。とりわけアジア予選では16試合で51得点という圧倒的な攻撃力をみせつけ、『アジア最強』の定評を得ている」と伝えた。
そのうえで、「日本はスコットランド戦に３−４−２−１の布陣で臨み、主力の三笘薫、伊東純也、堂安律、鎌田大地らはベンチスタート。それでも18本ものシュートを放って主導権を握り、ボール支配率は55％。ビッグチャンスを３度逃すなど決定力の面では課題も残したが、最後はしっかり伊東純也が大事なところで決め切って勝利した。安定感と勝負強さが際立っている」と称えた。
英国遠征中の日本は現地火曜日、２戦目をイングランド代表と聖地ウェンブリーで戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
さらに同メディアは「日本はかつてないほどの強さを誇っている。森保一体制下で長年に渡って組織力を磨き、2022年カタールワールドカップ以降、39試合でわずか５敗。とりわけアジア予選では16試合で51得点という圧倒的な攻撃力をみせつけ、『アジア最強』の定評を得ている」と伝えた。
そのうえで、「日本はスコットランド戦に３−４−２−１の布陣で臨み、主力の三笘薫、伊東純也、堂安律、鎌田大地らはベンチスタート。それでも18本ものシュートを放って主導権を握り、ボール支配率は55％。ビッグチャンスを３度逃すなど決定力の面では課題も残したが、最後はしっかり伊東純也が大事なところで決め切って勝利した。安定感と勝負強さが際立っている」と称えた。
英国遠征中の日本は現地火曜日、２戦目をイングランド代表と聖地ウェンブリーで戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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