皇室というと、儀式や公務のイメージが強い。しかし実際には、多くの皇族方がそれぞれの専門分野を持ち、研究や学問に真剣に向き合ってきた歴史がある。皇族の研究分野は自然科学から人文科学まで幅広く、その内容は専門家として評価されるものも少なくない。ここでは、主な皇族方の研究分野を具体的に見ていきたい。 まずよく知られているのが、上皇明仁の魚類学研究である。上皇は長年にわたり「ハゼ類（ハゼ科魚類）」の