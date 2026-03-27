スカンジナビア航空は、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」の提供を、3月23日から開始した。モバイル通信サービス事業者の3と提携し、ユーロボーナス会員に無料で提供する。エアバスA320ファミリーから展開し、承認が得られ次第、他機種にも拡大する。搭乗時から降機時まで利用が可能となり、従来の衛星サービスでは中断が発生していた、北極や大西洋、北海などでも利用が可能になる。スターリンクによる