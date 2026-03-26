世代交代のため育てていた平和公園のサクラの枝３４本が折られ、被害届を提出していたことが分かりました。 宮粼玲太記者「平和公園では多くの人がお花見を楽しんでいますが、こちらの桜の木には育成中のため取らないでくださいと注意書きが貼られています」 広島市によりますと先月末までに平和公園でソメイヨシノの世代交代のために育てていた「ひこばえ」と呼ばれる若い枝あわせて３４本が折られたり抜かれたりしていた