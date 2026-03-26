宝塚歌劇団」の公演チケットを定価のおよそ6倍の価格で不正に転売したとして、宝塚ファンの女性（60）が書類送検されました。チケット不正転売禁止法違反の疑いで書類送検されたのは無職の女性(60)です。警視庁によりますと女性は2024年から2025年にかけ、「宝塚歌劇団」の公演チケット計3枚を定価のおよそ6倍の値段で転売した疑いがもたれています。チケットは、2枚組で1万7600円、1枚で9500円が正規の販売価格でしたが、女性は