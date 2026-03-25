ポケモンは、Nintendo Switchおよびスマートフォン向け新作ゲーム「Pokémon Champions（チャンピオンズ）」の発売前メディア向け先行体験会を、後楽園ホールにて開催！

2026年以降の世界大会の種目となる、ポケモンバトルに特化した最新作をいち早く体験できるイベント。

格闘技の聖地で繰り広げられた、スペシャルゲストによる白熱のエキシビションマッチの模様をお届けします。

配信予定時期：Nintendo Switch版 2026年4月8日、スマートフォン版 2026年夏

イベント名：「Pokémon Champions（チャンピオンズ）」発売前メディア向け先行体験会

会場：後楽園ホール

「Pokémon Champions（チャンピオンズ）」は、ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を気軽に楽しむことが出来るゲームです。

この作品はポケモンの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）」のゲーム部門で使用される予定のタイトルとなっています。

これまでの「ポケットモンスター」シリーズ同様の本格的なポケモンバトルを体験できます。

そんな「Pokémon Champions（チャンピオンズ）」をひとあし早くスペシャルゲストが体験するエキシビションマッチが開催されました！

引退後初の後楽園ホール入りとなる長州力さんが登場。

さらに、元AKB48の姉・武藤十夢さんと、AKB48の妹・武藤小麟さんが登場しました。

長州力さんに、武藤十夢さん・小麟さん姉妹がポケモンバトルを申し込む形でイベントが進行。

格闘技の聖地として名高い後楽園ホールを舞台に、長州VS武藤のバトルがポケモンを介して再び実現しました☆

ポケモンバトルの奥深さを追求したこの作品ならではの、白熱したエキシビションマッチが繰り広げられました。

ポケモン「Pokémon Champions（チャンピオンズ）」エキシビションマッチの紹介でした。

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