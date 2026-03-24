3月27日からプロ野球の公式戦が開幕する。ソフトバンク・上沢直之、日本ハム・伊藤大海、阪神・村上頌樹、DeNA・東克樹ら、すでに開幕投手が決まっているチームがある。一方で、長い歴史を振り返ると、さまざまな事情からエース以外の投手が代役で開幕戦のマウンドに上がった例もある。【久保田龍雄／ライター】【写真】開幕投手を務める日ハム・伊藤大海投手の日本代表時の姿病院に行ってくる開幕投手のプレッシャーに耐えか