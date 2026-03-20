マガジンハウスは、コミックレーベル「SHURO」より、2026年3月20日(金)に電子コミック『今夜、秘密のキッチンで』【単話】1話・2話を各電子書店にて配信開始した。本作は、累計500万部を突破した『にぶんのいち夫婦』の漫画家・黒沢明世(原案：共同テレビ)による最新作。4月からはフジテレビ系にてTVドラマとして放送されることも決定している。配信開始とドラマ化決定を記念し、電子書店にて「『にぶんのいち夫婦』黒沢明世最新作