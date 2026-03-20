元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（34）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のゴルフウェア姿の自撮りショットを披露した。「秋冬展示会に行ってきました」横山さんは「先日、1PIU1UGUALE3 GOLFの秋冬展示会に行ってきました」といい、上下黒のゴルフウェアを着こなすショットを投稿したとつづり、「ベロア素材のセットアップやニット、アウターにモコモコバッグなどかわいいアイテ