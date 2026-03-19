こんにちは！おでかけわんこ部です。 ハワイで過ごす休日のような心地よい時間を楽しめる人気カフェ「コナズ珈琲」。千葉県内5店舗目となる「コナズ珈琲 柏十余二店」が2026年3月20日（金）9時にグランドオープン！ ゆったりとしたひとときを過ごせる店内の一部エリアは、愛犬も同伴可能ということで、詳しくご紹介します。「コナズ珈琲」柏十余二店ってどんなとこ？ 出典：プレスリリース 「コナズ珈琲」は「いち