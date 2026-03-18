リンクをコピーする

【DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）】 3月24日 サービス開始 プレイ料金：アイテム課金型（基本プレイ無料） スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」のサービスを3月24日に開始する