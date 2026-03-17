山内日菜子が自身のインスタグラムを更新。48年ぶりに台湾で開催された国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」に参戦した際に、蛭田みな美と一緒に観光名所として有名な九?を訪ねた様子を、一本の動画にまとめて公開した。【動画】山内日菜子の編集が冴える動画 見どころは“ひるたみのドアップ”九?は、かつては金鉱山で栄えた街だった。現在は立ち並ぶ家々や石畳の階段、赤提灯がノスタルジックな雰囲気を醸し出す観光地とし