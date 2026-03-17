山内日菜子&蛭田みな美が台湾・九?を訪問 ノスタルジックな世界でのんびりリラックス
山内日菜子が自身のインスタグラムを更新。48年ぶりに台湾で開催された国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」に参戦した際に、蛭田みな美と一緒に観光名所として有名な九?を訪ねた様子を、一本の動画にまとめて公開した。
【動画】山内日菜子の編集が冴える動画 見どころは“ひるたみのドアップ”
九?は、かつては金鉱山で栄えた街だった。現在は立ち並ぶ家々や石畳の階段、赤提灯がノスタルジックな雰囲気を醸し出す観光地として人気を集めている。山内の動画も赤提灯が並ぶ景色からスタートした。そしてアイスクリームをクレープで包んだ人気のスイーツを店員が手際よく作る姿や、高いところにも飾られた赤提灯を見上げていた蛭田がカメラにグイッと顔を寄せてくる“ドアップ”へと続いた。2人は人気の茶樓も訪問。自ら急須にたっぷりと湯を注ぎ入れ、菓子と一緒に中国茶を楽しんだ。さらに美しい夜景や大勢の人でにぎわうフォトスポット、人気のない路地などの景色も織り込まれていた。この投稿を見た蛭田は「編集ウーマです！ 楽しかったね」と動画の出来栄えを称賛すると、山内は「楽しかったねー ありがとうねー」と返信。ファンからも「日菜子ちゃん＆ひるたみちゃんペアは、可愛すぎて癒やされる〜」「楽しそうで良き良き」「ドアップ最高」などのコメントが寄せられていた。大会では難しいコースコンディションと強い風に苦しみながらも、2人とも予選を通過。山内は31位タイで、蛭田は35位タイでフィニッシュした。2人の次戦は20日に千葉県野田市で幕を開ける「Vポイント×SMBCレディス」の予定。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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