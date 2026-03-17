SNSで“高学歴は推し活をしない”という意見が投稿され、賛否両論が巻き起こり、話題となりました。“高学歴の人は自分に投資する”とされ、その一方では“推し活は情報収集力や継続性が求められ、試験勉強のプロセスに似ている”との声もありました。そこで、実際に推し活をしている筆者が、高学歴層の推し活の実情について見つめてみました。【えっ？】マジ？“推し活”しやすい人気の職業ランキングがコレです！年収の目