au・UQ mobileの公式WebショップにてマイナンバーカードのICチップを読み取って本人確認をする方法などが追加！KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」における公式Webストア「au Online Shop」と「UQ mobile オンラインショップ」における本人確認においてスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「e-NINSHO」および「マイナンバーカード」を用いた公的個人認証サービス（JPKI）に2026年3