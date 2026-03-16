au Online ShopやUQ mobileオンラインショップにてマイナンバーカードのICチップを読み取って本人確認をする公的個人認証サービスに対応
|au・UQ mobileの公式WebショップにてマイナンバーカードのICチップを読み取って本人確認をする方法などが追加！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」における公式Webストア「au Online Shop」と「UQ mobile オンラインショップ」における本人確認においてスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「e-NINSHO」および「マイナンバーカード」を用いた公的個人認証サービス（JPKI）に2026年3月16日（月）から対応するとお知らせしています。
また3月下旬以降から運転免許証や在留カード、特別永住者証明書などのICチップを読み取って容貌撮影する本人確認方法にも対応するということです。合わせて運転免許証などの本人確認書類と自身の容貌を撮影する従来の本人確認方法は2026年3月内に終了するとのこと。なお、これらの施策は2026年4月1日（水）に施行される携帯電話の音声サービスを提供する通信事業者を対象とした携帯電話契約の締結時などの本人確認に関する法令の改正に伴って本人確認方法を順次追加するということです。
JPKIはマイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用することによって本人確認書類の偽造や第3者によるなりすまし、データの改ざんといった不正を防止してオンラインでも安全かつ確実に本人確認を行うためのサービスです。JPKIを利用することにでパスワードの入力とマイナンバーカードの読み取りによってe-NINSHOアプリを介して証明書の有効性が照会され、信頼性の高い本人確認が完結します。
これにより、オンライン上のなりすましや改ざんによる不正契約を防止して高いセキュリティーを確保できるようになるということです。またICチップ内の氏名、生年月日、住所の自動入力にも対応しお手続きをよりスムーズに実施できるとのこと。なお、JPKIはNFC読み取り対応スマホにおいて利用可能で、対象機種は地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイトによる https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf をご参照ください。
記事執筆：memn0ck
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