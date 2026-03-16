東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年3月14日から20日までです。日替わりセールは見逃せない！編集部が注目したのは、3月17日（火）のお買い得品です。エスビー「とけ込むカレー（甘口・中辛・辛口）」は各106円。1家族あわせて2点までの購入制限があります。令和7