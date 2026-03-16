米メディア「『Uniqlo Field at Dodger Stadium』が濃厚」ドジャースが日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」とパーナー契約に合意したことがわかった。15日（日本時間16日）に米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるケイティー・ウー記者が伝えた。同メディアは「複数の関係者が『ジ・アスレチック』に伝えた話によると、ドジャースは超大手ファッション（メーカーの）ユニクロとオフィシャル・フィ