◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの山本由伸投手がベネズエラ戦に先発し、４回６９球、４安打２失点５奪三振でマウンドを降りた。初回、アクーニャに先頭打者アーチを被弾。大谷の一発で追いついた直後の２回は、無死から通算１０打数７安打と苦手にしたトーバーに中越え二塁打を浴びた。続くトーレスにも左越え二塁打を許し、勝ち越し点を献上。序盤に長打攻