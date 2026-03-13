ドイツ５部→３部で躍動！ “苦労人”の25歳日本人ウインガーがさらなるステップアップか！ ２部クラブが興味と独メディア報道「関心が集まっている」
ドイツ３部のロート・ヴァイス・エッセン（RWエッセン）でプレーする水多海斗に、ステップアップの可能性が浮上している。ドイツのサッカー専門サイト『Liga-Zwei.de』が、２部のハノーファーが同選手に興味を示していると報じた。
報道によれば、ハノーファーは新戦力の候補を探るなかで３部リーグにも目を向けており、有力な候補のひとりとして水多の名前が挙がっているという。地元紙『WAZ』の情報として、「６月30日でRWエッセンとの契約が満了するミズタに関心が集まっている」と伝えた。
25歳の日本人ウインガーは、より上位リーグでプレーすることを望み、今冬にクラブから提示された契約延長を一度は見送ったとされる。ただし、RWエッセンは現在２部昇格争いの最中にあり、チームが昇格を果たせば残留の可能性も残されているという。
また、冬の移籍市場で水多に関心を示していたポルトガル１部のエストレラ・アマドーラが再び獲得に動く可能性も指摘されている。
同メディアは、水多が両サイドでプレーできるウインガーとして、ハノーファーを率いるクリスティアン・ティッツ監督の３−４−３システムにも適合すると分析。今季は３部リーグで26試合に出場し、７ゴール・９アシストを記録しており、「次のキャリアステップに進む準備が整っているようだ」と評価した。
水多は2019年、前橋育英高からドイツへ渡り、５部のシュトラーレンに加入。その後、マインツのU-23チームやアルミニア・ビーレフェルトを経て、2025年からRWエッセンでプレーしている。
ドイツ下部リーグで着実に結果を残してきた日本人アタッカーに、さらなるステップアップのチャンスが巡ってきそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
