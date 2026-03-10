一貫した日本での戦略 ヒョンデグループは世界第3位の販売規模を誇っており、2022年の日本再参入から4年目を迎えました。01年に日本の自動車市場に参入したものの、09年には撤退。10年以上の歳月を経て、再び日本の皆さんに安全で快適なモビリティを提供するために工夫を凝らしています。 後発組である当社の日本での戦略は一貫しています。1つ目は環境です。日本で販売する車種は電気自動車（EV）と燃料電池車