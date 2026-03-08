ピザハット、2026年3月8日から10日までの3日間、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。野球観戦のお供にもぴったり毎月恒例の"ハットの日"。8日から10日までの3日間限定で、持ち帰りピザが810円になるなど、人気のピザが破格の値段で楽しめるキャンペーンです。Mサイズの定番ピザ4種類が810円ピザハットの定番ピザ4種類（Mサイズ）が、持ち帰り限定で810円に。対象ピザは、「ピザ