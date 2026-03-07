◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は、2戦目となる韓国戦のスタメンを発表。1番の大谷翔平選手から8番まで打順の変更はなし。9番捕手で坂本誠志郎選手が入り、先発の菊池雄星投手とのバッテリーで挑みます。【日本】1(指)大谷翔平2(右)近藤健介3(中)鈴木誠也4(左)吉田正尚5(三)岡本和真6(一)村上宗隆7(二)牧秀悟8(遊)源田壮亮9(捕)坂本誠志郎先発：菊池