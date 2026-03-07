2020年の1作目放送から瞬く間に話題となった人気シリーズ『教場』。なかでも目を引くのは、主演・木村拓哉を囲む、歴代豪華な生徒役のキャストだ。“警察学校”が舞台という稀有なテーマで、なぜ次代の最注目俳優たちが目指す場となりえたのか。“風間教場”。それは次世代スターへの扉警察学校の鬼教官・風間公親（かざま きみちか）が、警察官になる適性のない生徒たちを冷徹にふるい落としていく。警察小説の新境地としてベスト