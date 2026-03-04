４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５１８．６０ポイント（２．０１％）安の２５２４９．４８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２４．７６ポイント（１．４５％）安の８４８３．９５ポイントと３日続落した。ハンセン指数は昨年１２月１６日以来、約２カ月半ぶりの安値を付けている。売買代金は３６４３億３９０万香港ドル（約７兆３３７０億円）と高水準が