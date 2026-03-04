４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５１８．６０ポイント（２．０１％）安の２５２４９．４８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２４．７６ポイント（１．４５％）安の８４８３．９５ポイントと３日続落した。ハンセン指数は昨年１２月１６日以来、約２カ月半ぶりの安値を付けている。売買代金は３６４３億３９０万香港ドル（約７兆３３７０億円）と高水準が続いた（３日は３７０５億４５４０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。中東情勢の混迷化が危惧されている。米・イスラエルとイランの軍事衝突が激しさを増す中、トランプ米大統領は３日、「イランは対話を望んでいるが、もう手遅れだと伝えた」と自身のＳＮＳに投稿。２日には、激しい打撃はこれからだと述べ、より大規模な攻撃を加える可能性に言及した。地上部隊の派遣も排除しないとしている。昨夜の欧米株安や、きょうのアジア株安も投資家心理の重しとなった。

一方、取引時間中に公表された景気指標はまちまちの内容。国家統計局による２月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．２）を下回り、景況判断の境目となる５０を２カ月続けて割り込んでいる。半面、民間が集計した同月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業ＰＭＩは５２．１と、予想（５０．１）を上回り、節目の５０を３カ月連続で超えた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が４．７％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．６％安、財閥系コングロマリットの長江和記実業（１／ＨＫ）が４．５％安と下げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が安い。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．７％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．０％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．８％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．０％、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が２．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。このところ市況高を追い風に買われていたが、この日は売りにおされている。

医薬セクターもさえない。勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が６．２％安、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が３．８％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が３．６％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．５％安で取引を終えた。

半面、人工知能（ＡＩ）関連の一角は物色される。雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が１２．９％、滴普科技（１３８４／ＨＫ）が５．５％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が２．９％、商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が１．８％ずつ上昇した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９８％安の４０８２．４７ポイントで取引を終了した。銀行・保険が下げ主導。消費関連、素材、海運、自動車、不動産、医薬、ハイテク株なども売られた。半面、宇宙・軍需産業は高い。発電、電設株も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）