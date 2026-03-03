漫画「おやすみプンプン」などで知られる漫画家・浅野いにお氏が2026年3月2日にXを更新し、小学館の漫画アプリ「マンガワン」が、漫画家の性加害を把握しながら別名義で起用していた問題を受け、「小学館の全社的な問題として向き合ってください」と訴えた。「小学館で連載している身として発言します」マンガワンの問題では、小学館が2月28日に「会社として管理監督責任を問われる重大な事案であり、人権・コンプライアンス意識の