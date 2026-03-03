【パナソニックの小世帯向け提案・Vol.2】パナソニックは小世帯のくらしに寄り添い、“コンパクトなのに上質で心地よく過ごせる家電”を提案している。Vol.1では食に関連する商品を紹介したが、今回は“時間と空間にゆとりを作る”商品を紹介する。●小世帯の生活ではタイパとスペパが重要近年、無駄を削減して効率化しようという意識は非常に高くなってきている。不要と思われる時間を省くタイパやスペースを有効活用するスペ