総資産３億円超、年間配当金は驚異の751万円――。投資家なら誰もが憧れるFIRE（経済的自立）を見事達成した、配当株投資の達人・ペリカン氏。数え切れないほどの株主優待品で日々の食卓や生活費を賢くまかないつつ、現在は「お金は“今しかできない経験”と思い出に変えてこそ価値がある」と語る。家族との旅行や、あえて優待を使わずに楽しむ贅沢な外食など、経済的な豊かさだけでなく“心の豊かさ”も追求するリアルなFIRE生活