2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数112、値下がり銘柄数456と、値下がりが優勢だった。 個別ではＷｅｌｂｙがストップ高。ファンデリーは一時ストップ高と値を飛ばした。技術承継機構、ＱＰＳホールディングス、パワーエックス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、セレンディップ・ホールディングスなど7銘柄は昨年来高値を更新。トラース・オン・プロダクト、ブル&#