2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数112、値下がり銘柄数456と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷｅｌｂｙ<4438>がストップ高。ファンデリー<3137>は一時ストップ高と値を飛ばした。技術承継機構<319A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、パワーエックス<485A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、セレンディップ・ホールディングス<7318>など7銘柄は昨年来高値を更新。トラース・オン・プロダクト<6696>、ブルーイノベーション<5597>、イノバセル<504A>、ステラファーマ<4888>、ヘリオス<4593>は値上がり率上位に買われた。



一方、スパイダープラス<4192>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、アクアライン<6173>、ＡＨＣグループ<7083>、バリュークリエーション<9238>など6銘柄が昨年来安値を更新。モンスターラボ<5255>、日本ファルコム<3723>、クオリプス<4894>、シンバイオ製薬<4582>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>は値下がり率上位に売られた。



