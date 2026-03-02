ロックバンド「LUNA SEA」が2月27日、公式サイトを更新。17日に亡くなったメンバー真矢さんの献花式を行うことを発表しました。



【写真】参列時の服装は「ライブへ足を運んでくださる時のように」（全文）

メンバー連名による文書は、「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います」とあらためて報告。



その上で、3月8日にぴあアリーナMM（神奈川県横浜市）で献花式を行うことを発表し、「今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」と表明しました。



「ご参列時の服装について」の項目には、当初は「平服でお越しください」とありましたが、その後、「本式は、形式にとらわれない形での献花式を予定しております。必ずしも『喪服』である必要はございません。LUNA SEAのライブへ足を運んでくださる時のように、思い思いの自由な装いでお越しください」と詳細な説明がされました。



ファンの中には当日の服装を迷っていた人が一定数いたようで、ネット上には「ライブに行く時の服装が正装だよね」「バンドTシャツは最高の弔いになる」「黒服で行きます」などの反応が上がっています。



献花入場券は税込み2200円（献花とメモリアルフォト付）。LUNA SEAオフィシャルファンクラブ「SLAVE」および、真矢オフィシャルファンクラブ「YMDK山田家」の会員を対象に先着優先受付。一般先着販売は、2026年3月2日18:00〜2026年3月8日20:30まで（各回定員数に達し次第受付終了）。詳細はLUNA SEA公式サイトへ。