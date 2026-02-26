歌手の田原俊彦（６４）が２６日、都内で「パーティーはこれからだ！“田原俊彦”２０２６年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席した。２８日に６５歳を迎える田原だが、変わらぬ若さの秘訣を聞かれると「エロですね」と即答。「すごいなと思う諸先輩方見ていても、なんであんなに頑張れるのかと。永ちゃん（矢沢永吉）とか、沢田（研二）さんとか、五木（ひろし）さんとか、いろいろなジャンルの諸先輩がいるけど、み