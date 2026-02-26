「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）広島が２５日、春季キャンプを打ち上げた。１日からは宮崎県日南市で１次キャンプ、１４日からは沖縄県沖縄市に拠点を移し、野球漬けの日々を送った。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は対外試合デビューから６試合連続安打をマークするなど、存在感を発揮。同２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大、同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝らとともにルーキーの力で、チームに活