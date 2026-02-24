「学校の先生の指導法にどうしても違和感を覚える」──そう感じたことはありませんか？「毎日通学する子どもたちを見送る親にとって、「子どもが安心して通える学校であってほしい」というのは共通の願いではないでしょうか。しかし、もし我が子が「担任の先生の指導に大きな不満を抱えている」と打ち明けてきたら……。果たして、親としてどのような対応を取るのが正解なのでしょうか。担任の対応に深く傷ついたというそらくん