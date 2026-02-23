3月4日(水)に発売される『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念して実施された、『夏のバカ騒ぎ2025』セトリ総選挙の結果が本日23日より発売日までのカウントダウン形式で1日1動画公開される。これに伴い、まず第10位となる「ロードショー」のショート動画が公開された。『夏のバカ騒ぎ2025』セトリ総選挙は、2月2日(月)から2月15日(日)の期間で、本ライ