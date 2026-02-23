◾️舞台挨拶情報

◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY1 2025.8.2 舞台挨拶付き上映」

2026年2月21日（土）新宿バルト９（東京都）

17:30上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：佐々木彩夏

2026年2月22日（日）T・ジョイ横浜（神奈川県）

15:10上映の回（上映後、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：高城れに

◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY2 2025.8.3 舞台挨拶付き上映」

2026年2月27日（金）新宿バルト９（東京都）

19:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：百田夏菜子

2026年3月1日（日）T・ジョイ博多（福岡県）

15:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：玉井詩織

▼チケット料金

舞台挨拶付き応援上映：\5,000

その他通常上映/応援上映：\3,500

【通常上映/応援上映チケット受付期間】

DAY1上映＜2026/2/21（土）〜2/23（月・祝）＞

2/18（水）0：00（＝2/17（火）24：00）以降、各劇場HPにて販売開始

DAY2上映＜2026/2/27（金）〜3/1（日）＞

2/25（水）0：00（＝2/24（火）24：00)以降、各劇場HPにて販売開始

※上映スケジュール・チケット販売については各劇場HPにてご確認ください

▼特典

来場者プレゼント

【DAY1】オリジナルポストカード 佐々木彩夏・高城れに ver.

配布期間：2/21（土）〜2/23（月・祝）

【DAY2】オリジナルポストカード 百田夏菜子・玉井詩織 ver.

配布期間：2/27（金）〜3/1（日）

＜応援上映会について＞

通常の上映とは異なり、応援上映ではペンライトなどの応援グッズの持ち込みが可能で、声援や歓声、拍手、手拍子などで盛り上がることができます。まるでコンサート会場のような一体感をお楽しみください。

◆鑑賞ルール

・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映となります。

・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能です。

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。

◆注意事項

・劇場でのペンライトの販売はございません。

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。

また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。

お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・登壇者及びイベントの内容は、予告なしに急遽変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

・全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ（携帯カメラを含む）、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。

・車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。

車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベント中の途中入場はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・登壇者へのプレゼントやお花等の受け取りは全てお断りさせていただいております。ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

配給：クープ

©KING RECORDS