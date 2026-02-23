新しい季節の始まりに、大切な人へ想いを届ける特別なギフトを。YSL BEAUTYから、あふれる“LOVE”をテーマにした春限定フレグランスギフトセットが登場します。アイコニックな香りとともに、記憶に残る瞬間を演出。さらに限定ラッピングもラインナップし、贈る時間までもロマンティックに彩ります♡ リブレ＆MYSLFギフトセット 2026年2月18日（水）より発売される「YSL リブレ ギフトセット」は、公式オンラインブ