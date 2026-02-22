2月20日に予約が開始された「『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”」──。夢グループとカプコンの人気ゲーム『バイオハザード』シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』（2月27日発売）の“異例のコラボレーション商品”としてネット上で注目を集めていたが、即日完売となった。【写真】「どんどんゾンビを倒せちゃう！」夢グループ全開、衝撃の『バイオハザード』宣伝映像「恐怖でこ