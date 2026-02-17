北海道・余市警察署は2026年2月17日、雪の中に埋まっている状態の男性を発見したと発表しました。午後1時20分ごろ、男性の姪から「叔父を雪に埋まった状態で発見した」と警察に通報がありました。男性は、赤井川村池田にある、男性が所有する納屋の近くで、雪に頭が埋まった状態で発見され、その場で死亡が確認されました。男性は、ウィンドブレーカーを着ていて、防寒手袋を2枚重ねて着用した状態で発見され、近くに