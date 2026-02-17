アーキテクツ・スタジオ・ジャパンはストップ安。１６日取引終了後、２６年２月期（１１カ月の変則決算）連結業績予想について売上高を７億３５００万円から６億９５００万円（２５年３月期は８億９７００万円）へ、営業損益を２億６０００万円の赤字から５億１０００万円の赤字（同９６００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。子会社間でのシナジー発揮や事業多角化などに取り組んだものの、これが奏功しなかっ