北京五輪・男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪は13日（日本時間14日）に男子ハーフパイプ決勝が行われる。日本勢のメダル獲得に期待が高まる競技。技の“高さ”も得点に大きな影響を与える。前回の2022年、この“高さ”で衝撃を与えたのが、平野海祝だった。決勝の1回目試技。なんと高さ24.4フィート（約7.4メートル）の超ビッグエアを見せつけ、これが世界新記録の高さだと話題になった。勢いよく宙に跳び上がると