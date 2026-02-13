北京五輪・男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪は13日（日本時間14日）に男子ハーフパイプ決勝が行われる。日本勢のメダル獲得に期待が高まる競技。技の“高さ”も得点に大きな影響を与える。

前回の2022年、この“高さ”で衝撃を与えたのが、平野海祝だった。決勝の1回目試技。なんと高さ24.4フィート（約7.4メートル）の超ビッグエアを見せつけ、これが世界新記録の高さだと話題になった。

勢いよく宙に跳び上がると、頂点で見事なトリックを決めた。NBCスポーツ解説者を務めた伝説的な名手トッド・リチャーズ氏は、自身のSNSで「カイシュウがこれで世界新記録。この高さから世界がスローダウンしていくのを想像してみて…今夜最高の瞬間だ」と記した。

また米地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」は記事で「重力の法則を無視する歴史的なジャンプ」「メダルには届かなかったものの、その才能は否定しがたいものだ」などと絶賛。米メディア「インサイダー」も「3階建ての家より高いジャンプを跳び、五輪ショーを席巻」「ハーフパイプの深さが22フィート（約6.7メートル）と考えると、ピーク時のヒラノは地上から44フィート（13.4メートル）以上飛んでいたことになる」と伝えた。

米経済紙「ウォールストリート・ジャーナル」などに寄稿するライター、マーカス・バラム氏も「これは、カイシュウ・ヒラノの信じられないようなエアだ。まるで5分間浮いているみたいだ」と表現した。兄・歩夢が同じ種目で日本スノーボード史上初の金メダルを獲得したこの大会。当時19歳の平野は9位だったものの、強烈すぎるインパクトを残していた。



