フェニックス・サンズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年2月12日（木）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 109 - 136 オクラホマシティ・サンダー NBAのフェニックス・サンズ対オクラホマシティ・サンダーがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし25-37で終了する。第2ク