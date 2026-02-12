日本高校サッカー選抜の尚志高校・臼井蒼悟が右足アウトサイドでゴールJリーグは2月11日にNEXT GENERATION MATCH 2026を開催し、Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。試合は高校選抜が2-0で勝利を収めたが、尚志高校MF臼井蒼悟が決めた2点目のゴールが話題となっている。前半15分にPKを獲得した高校選抜は、PKとなるファウルを誘発したFW宮本周征（帝京高）が自らゴールを決めて先制する。そして前半27分には、左サ