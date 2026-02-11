2月3日、退職代行モームリを運営するアルバトロスの社長・谷本慎二容疑者と妻の志織容疑者が、弁護士法違反の容疑で逮捕された。容疑者らは提携弁護士らに法律事務を斡旋し報酬を得たとされている。一方、転職を経験した20代の5人に1人が退職代行を利用しているとの調査結果も（マイナビ’24年公表）元放送作家・鈴木おさむ氏は今回の逮捕報道が“便利な悪役探し”に終わることへ警鐘を鳴らす。（以下、鈴木氏による寄稿）◆退職代